10 معلومات عن تمثال ضخم مدفون في الزراعات بالإسماعيلية

أثار تمثال ضخم تم ضبطه في منطقة زراعية بدائرة مركز أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، ضجة كبيرة، خاصةً بسبب لكبر حجمه، وتزايد احتمالات أن يكون تمثالاً أثرياً، بنسبة كبيرة.

ويستعرض موقع «الوطن» أهم 10 معلومات عن التمثال:

• تم ضبطه في منطقة زراعية في مركز ومدينة أبوصوير.

• قرب منطقة ضبطه بكيلومترات قليلة، تم اكتشاف مقبرة للهكسوس في منطقة «تل المسخوطة».

• يبلغ وزن التمثال أكثر من ألف و700 كيلو تقريباً.

• انتدبت النيابة العامة فريقاً أثرياً لبيان ما إذا كان التمثل أثرياً من عدمه.

• الفريق أجرى معاينة للتمثال ومكان العثور عليه.

• بدأت اللجنة في عملها بتجهيز تقرير مفصل عن التمثال.

• التمثال غير مسجل في الأثار وليس له أي بيانات.

• في حال ثبوت أثريته قد يُدل علي كشف أثري جديد.

وكانت وحدة مباحث أبوصوير، برئاسة الرائد أحمد جمال، قد تمكنت من ضبط تمثال ضخم، يشتبه في أثريته، قام أحد الأشخاص بإخفائه عن طريق دفنه في قطعة أرض زراعية، منذ عدة سنوات، وبدأ في التواصل مع بعض مهربي الأثار، بغرض بيعه.

وقال محمد عبد المقصود، باحث أثري والمشرف على الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري، إنه تم اكتشاف مقبرة على عمق 4 أمتار تحت الأرض في منطقة «تل المسخوطة»، التابعة لمركز أبوصوير، في عام 2010.

وأضاف أن بعثة أثرية عثرت في المقبرة على جزء من لوحة من الحجر الجيري، منقوش عليها بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة اسم «أفاريس» - «حت وعرت»، التي كانت عاصمة «الهكسوس» أثناء احتلال أجزاء من شرق مصر، إضافة إلى تمثال لـ«الإله ست»، أمام ملك آخر، لم يعرف اسمه، من ملوك الأسرة التاسعة عشرة.

وقال عبد المقصود إن المقبرة تُعد الأولى من نوعها في الوجه البحري، من عصر «الرعامسة»، وتتميز مقتنياتها بدرجة عالية من الإتقان في النقوش والمناظر الفنية والإبداع الفني، المعروف في ذلك العصر.

وتابع أن المقبرة كانت مبنية من الطوب اللبن، وعلى عمق 4 أمتار تحت سطح الأرض، مشيراًَ إلى أنه تم العثور، في نفس المنطقة، على 35 مقبرة من العصر الروماني، في طبقة أحدث من الطبقة التي عثر فيها على المقبرة الفرعونية المكتشفة، وأوضح أن منطقة «تل المسخوطة» كانت تضم مخازن لتموين وإمداد الجيوش المصرية التي تؤمن الحدود الشرقية للبلاد، أو أثناء توجهها إلى بلاد الشام.