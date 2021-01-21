التحفظ على تمثال يشتبه في أثريته بالإسماعيلية: وزنه نصف طن

ضبطت وحدة مباحث أبو صوير برئاسة الرائد أحمد جمال تمثال أثري بمنطقة زراعية، دائرة المركز.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع تمثال ضخم يشتبه في أثريته.

وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقل إلى الإسماعيلية وجرى دفنه بمنطقة زراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الاشخاص لتسهيل بيع التمثال لآخرين بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

وبحسب المصادر فإن التمثال تم استخراجه وإخفائه في الشرقية لسنوات ثم تم نقله إلى مدينة الإسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه واخفائه لفترة طويلة أيضاً قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل رئيس فرع غرب ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.

وبتضييق الخناق علي المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائى لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتشتهر مدينة أبوصوير بوجود العديد من المناطق الأثرية وخاصة تل المسخوطة علي بعد 2 كيلو من المدينة.

واشتهرت المدينة بوجود الآثار خاصة بعد اكتشاف مقابر فرعونية شرق وغرب ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير، فيما توصلت بعثات استكشافية إلى العديد من المقابر خلال عمليات البحث.

وبحسب خبراء الآثار تم العثور بعض المقتنيات في منطقة تل المسخوطة في أبوصوير من عصر الهكسوس إضافة إلى مقتنيات من العصر اليوناني والعصر الروماني.