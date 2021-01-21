مستشار الرئيس للصحة: الغالبية العظمى لديهم جهاز مناعي قوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أجهزة المناعة وظيفتها الدفاع عن الجسم من الأشياء التي تهاجمه، والغالبية العظمى لديهم جهازا مناعيا قويا، ولكن وسائل الوقاية مهمة أيضا ويجب الاستمرار فيها، ولكن المصابين ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة يجب أن يكونوا أكثر حرصا ووقاية حتى لا يتعرضوا للإصابة، مشددا على أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

الشيء الوحيد المضمون

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن الشيء الوحيد المضمون هو اتباع كل الأساليب الوقائية، والاحترازية، واستخدام وسائل النظافة والكمامات.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن التعافي من فيروس كورونا مرتبط بالأعراض الموجودة لدى المصاب، واختفاؤها تماما، مشيرا إلى أن البقاء في العزل 14 يوما أكثر أمانا، وحرصا على حياة المصابين، والمخالطين، وأصدقاء وزملاء المصاب يجب أن يلتزم بالعزل لمدة 14 يوما حتى لو تعافى قبل ذلك.

معايير اختيار اللقاح

أما عن معايير اختيار اللقاح المناسب للشعب، فقد أشار مستشار الرئيس إلى أن الناس أصبحوا يعلمون جيدا المعلومات المتاحة عن اللقاحات، ونحن نسعى إلى الحصول على الأفضل والآمن، ولكن كل اللقاحات خضعت للتجارب العلمية والسريرية، وتستخدم في دول كبيرة وبأعداد كبيرة، وأي لقاح سيدخل مصر سيكون قد حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، والسلطات الصحية، وهي عوامل أمان وتأكيد على صلاحية اللقاح.

وأشار إلى أن موقف الإصابة يختلف من حالة إلى حالة، وفقا لعدد من العوامل مثل تكرار الإصابة والأمراض المصاحبة والمضاعفات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات في مصر، وهذا مؤشر جيد للوضع العام، إضافة إلى متابعة حالات المنازل، حيث وصلنا إلى ارتفاع كبير في منتصف ديسمبر، ومنذ أسبوعين تنخفض الحالات، وبإذن الله سوف نسجل إصابات أقل خلال الفترة المقبلة.