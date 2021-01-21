«سلمان للإغاثة» يوزع حقائب مدرسية ومواد إيوائية للنازحين في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين، استفاد منها 3.200 طالب.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية شملت 50 خيمة و 100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 246 طنا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وفي إطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، حيث جرى توزيع 1,868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3,736 بطانية، استفاد منها 2,068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.

مساعدات للصومال

وفي إطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طنًا و500 كيلو غرام من التمور للمحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي ورتانبدا وداجر ومنطقة رجو بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 22.800 فرد.

وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي.

ويأتي توزيع التمور في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.