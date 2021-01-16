رئيس وزراء اليمن يدعو إلى عدم الرضوخ لابتزاز الحوثيين حول المساعدات

دافع رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الجمعة، عن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أنه ينوي إبلاغ كونجرس بلاده بتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم في قائمة الإرهاب.

ودعا «عبدالملك»، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى عدم الرضوخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، لأن الحوثيين استولوا عليها ومنعوا إيصالها لمستحقيها.

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحوثيين كانوا يريدون بهجماتهم الصاروخية المروعة نهاية ديسمبر الشهر الماضي، استهداف الطائرة التي كانت تقل حكومته عقب هبوطها في مطار عدن الدولي.

من جانبه، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتعيين مطيع أحمد قاسم دماج، أميناً عاماً لمجلس الوزراء اليمني.

وتضمن القرار تعيين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش سفيراً بوزارة الخارجية اليمنية.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، فيما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين كل من عبدالله محمد أبو الغيث والمهندس وحي طه عبدالله جعفر أمان، نائبين لرئيس المجلس.