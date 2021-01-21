وزيرة البيئة: «المالية» طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها شاركت في اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبترول والسياحة والآثار والثقافة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه في عام 2019 بتطوير القطاع البيئي، ودمج مفهوم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في كل القطاعات التنموية في كل القطاعات غير النمطية مثل المالية والتخطيط والشباب والرياضة والثقافة لكي يتحقق التأثير بسرعة.

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة»عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وزارة المالية طرحت سندات خضراء لمشروعات خضراء تكلفتها 750 مليون دولار، إذ أنها خاصة باستهلاك الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وتربة وكيفية احتساب هذه الاستخدامات حتى تبقى للأجيال القادمة».

نتعاون مع وزارة الثقافة لتغيير مفاهيم المجتمع

وتابعت: «على سبيل المثال، فإننا في قطاع النقل نستخدم الوقود التقليدي وهو الديزل والبنزين والسولار، لكننا في المشروعات الصديقة للبيئة نستخدم بدائل لها للحفاظ على موارد الدولة».

وأردفت أنه يجري التعاون مع وزارة الثقافة لتغيير مفاهيم المجتمع تجاه البيئة وتعميم الممارسات الإيجابية، إذ كان لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم طرح متمثل في أن الفن تناول قضية البيئة بالإضافة إلى عقد المسابقات الفنية المرتبطة بها.

وأشارت إلى أنها قدمت عرضًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن خفض نسبة الجسيمات العالقة في الهواء التي تؤثر بشكل مباشر على التلوث، بالإضافة إلى استخدام روث الحيوانات والمتبقيات الزراعية في الريف المصري، وهو جزء من مشروع متكامل اقتصاديا واجتماعيا والحفاظ على البيئة استخدام المخلفات مرة أخرى، إذ ان الرئيس وجه بأن يكون هذا البرنامج قوميًا.