«البيئة» لمرضى كورونا: اغلقوا نوافذكم يومين وتجبنوا الهواء الطلق

حذّرت وزارة البيئة، المواطنين من نشاط الرياح المثيرة للأتربة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ يتوقع يومي الأربعاء والخميس، أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وحال سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء وتخف حدة الأزمة.

رياح مثيرة للأتربة توقف الملاحة بالسواحل

واستنادًا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، التي رصدت وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال الوجه البحري بنسبة تقارب 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بنسب تقارب 50%، يصاحبها نشاط للرياح، فمتوقع أن تؤدي الرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تحذير لمرضى كورونا والأمراض التنفسية وكبار السن

وناشدت وزارة البيئة، كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية وفي مقدمتها كورونا، تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، وإغلاق النوافذ خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ غرفة العمليات المركزية، تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أوالتواصل عبر واتساب، مشيرة إلى أنّ الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.