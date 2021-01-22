«الزراعة»: حملات مكثفة على الأسواق لضبط اللحوم الفاسدة

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك في كل المحافظات لحماية المستهلك من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والماشية المذبوحة خارج المجازر.

وأضاف محمود أن الحملات تشمل التفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن وكذلك المرور على الأسواق المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم ضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة، مؤكدا أنه تم توجيه إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات لتنظيم الحملات.

أكد أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي وقامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة والدواجن الفاسدة بلغت 953 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة، وقد بلغ اجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها 10 محاضر بهذه المخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.

وأشار إلى أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيواني قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل، وأظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 3472 رأس من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغ اجمالى عدد المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (237,500) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.