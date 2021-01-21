«فؤاد»: لن نصدر إلى الخارج إذا لم تتوافق صناعاتنا مع المعايير البيئية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر ستمر بمرحلة الاقتصاد الأخضر تدريجيا على مدار 4 سنوات، حتى ترى الأجيال القادمة أن مدى أهمية المشروعات التي تحسن استخدام الموارد الطبيعية، وبالتالي فإن الدولة المصرية يقع عليها دور أكبر في مدى التوافق حول هذا الأمر، مشيرة إلى أن مسارات التنمية في فترة ما بعد كورونا ستكون مختلفة عما كانت عليها قبل كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على استراتيجية التعايش الأخضر للدولة المصرية في الفترة المقبلة.

لن نستطيع العمل في مسارات تنمية دون معايير

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «سنبدأ بنفسنا في معايير الاستدامة البيئية والقطاع الخاص ورجال الأعمال سيكون لهم دور كبير في هذا الأمر، ولن نستطيع العمل في مسارات تنمية دون الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية، وإلا فإننا لن نستطيع أن نتواكب مع التغيرات العالمية أو نصدر للخارج».

وتابعت وزيرة البيئة، أن البنوك التنموية الدولية قررت في عام 2019 أنها لن تمول أي مشروعات تسبب زيادة التغيرات المناخية، لكن مصر تعاونت مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتحويل عملية الصرف الخاصة بالبنوك التمويلية الوطنية لتكون صديقة للبيئة وتمول مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على تقليل آثار تغير المناخ.

وأردفت: «إن لم نستطع خلق هذا المناخ الداعم في الدولة على مستوى الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص فإننا سنسير في اتجاه مخالف في العالم وبالتالي فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحفاظ على القطاع البيئية في عام 2019 والتحول بالفكر والثقافة والمشروعات إلى شكل يحافظ على البيئية».