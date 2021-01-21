أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 813 جنيها

سجلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم، وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 927 و929 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 811 و813 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و504 جنيهات.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 926857 و929143 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28825 و28896 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الخميس الموافق 21 يناير، 945.29 جنيها، و60.10 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 827.15 جنيها، و52.59 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 708.98 جنيها و45.08 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

واستقر بذلك سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة التي وصل لها مساء أمس الأربعاء بعد أن شهد ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات خلال نهاية التعاملات، كما شهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في البلاد، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.