روسيا توجه أول رسائلها لـ بايدن بعد تنصيبه: نأمل عدم تصعيد المواجهة

في أول رسالة روسية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، عقب تنصيبه، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تتبع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، نهجًا أكثر توازنًا في العلاقات مع روسيا مع وقف تصعيد المواجهة بين الطرفين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: «نأمل في اتباع الفريق الجديد الذي وصل إلى البيت الأبيض نهجًا أكثر توازنًا دون مواصلة تصعيد المواجهة المفرطة، التي لسنا مسؤولين عنها، في العلاقات الروسية الأمريكية»، حسب قولها.

وأكدت «زاخاروفا» أن روسيا تتوقع من «الزملاء الأمريكيين» ردًا على المقترحات الموجودة على طاولة المفاوضات أو المبادرات التي تقدمت بها موسكو مؤخرًا.

وأوضحت المسؤولة أن هذه المقترحات تشمل إنشاء مجلس عمل استشاري على مستوى الخبراء، وإقرار بيان مشترك حول منع نشوب أي حرب نووية وضرورة تعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وتبادل الطرفين رسائل تحمل التزامات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضًا، وإطلاق محادثات ثنائية على مستوى الخبراء حول الأزمة الليبية، وعقد اجتماع لرباعية الوسطاء الدوليين حول التسوية في الشرق الأوسط على مستوى وزاري.

وعلى الرغم من الاتهامات التي تم توجيهها لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل الماضية لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أن «روسيا اليوم» أشار إلى أنه استمر خلال فترة حكم ترامب «تفاقم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على أصعدة كثيرة»، مشيرة إلى أنه «سبق أن اعتبر الكرملين أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أسوأ حالاتها منذ 3 عقود».