«السياحة»: 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة بالفنادق

أرسل عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت السياحية والفندقية، خطابا لغرفة المنشآت الفندقية بشأن تنفيذ التعليمات الواردة في كتاب اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمتضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن آلية تطبيق غرامة على المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمنشآت الفندقية وذلك على النحو التالي:

1- فرض غرامة فورية على المواطن الذي لا يتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية «ارتداء الكمامة» بواقع 50 جنيها وفي حال عدم السداد الفوري للغرامة يحال إلى النيابة لإقامة الدعوى الجنائية ويجوز التصالح قبل صدور حكم في الموضوع وعند السداد يدفع ثلثي الحد الأقصى للعقوبة.

4 آلاف جنيه و7 أيام غلق للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

2- فرض عقوبة فورية على المنشآت الفندقية التي لا تتبع الإجراءات بحدها الأقصى 4 آلاف جنيه مع الغلق لمدة 7 أيام وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وقال عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت السياحية والفندقية، إن هناك لجانا من الوزارة تقوم بالتفتيش بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بالفنادق.

وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة لا تتوانى في توقيع العقوبات على المنشآت المخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن فيروس كورونا المستجد.

ومن جهتها عممت غرفة المنشآت الفندقية منشورا على جميع أعضائها للالتزام بتنفيذ تلك القرارات على أن يتم تطبيق الغرامات على المخالفين بداية من يوم 18 يناير الجارى.

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن كل فنادق الجمهورية حريصة على تطبيق كل تلك الإجراءات التي تكفل حماية النزلاء والعاملين في آن واحد، موضحا أن التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية جعل المجلس الدولي للسياحة والسفر يمنح المقصد السياحي المصري ختم السفر الآمن.