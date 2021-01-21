أسعار رحلات شرم والغردقة وأسوان لتنشيط السياحة الداخلية تبدأ من 1500

في إطار حرص الدولة لتنشيط السياحة الداخلية، وتبنيها لمبادرة "شتي في مصر"، طرحت وزارة الطيران المدني عدد من الرحلات المخفضة للمدن السياحية لتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية.

أسعار الرحلات الداخلية

رحلات شرم الشيخ والغردقة

وفقا للموقع الرسمي لوزارة الطيران المدني، فإنه يمكن الااستمتع بالشتاء مع مصر للطيران في شرم الشيخ والغردقة إبتداءً من 1800 جنيه.

رحلات مرسى علم

يمكن الاستمتاع والإسترخاء بالسفر لإلى مرسى علم إبتداءً من 2000 جنيه.

رحلات الأقصر

وتبدأ رحلات الأقصر للإستمتاع بأجواء الشتاء ابتداءً من 1500 جنيه.

كما طرحت مصر للطيران عدد من العروض الخاصة وهى:

من القاهرة للغردقة

تبدأ رحلات السفر للغردقة من 1818 جنيها مصريا والحد الأقصى للإقامة 12 شهر وتعديل حجز الرحلة يتم مقابل 200 جنيه.

من القاهرة لأسوان

أما رحلات من القاهرة لأسوان فتبدأ من 1819 جنيه، على أن يتم تعديل حجز الرحلة مقابل 200 جنيه وفي حال التخلف عن السفر يتم دفع 300 جنيه.

من القاهرة للأقصر

وطرحت مصر للطيران لهواة السفر من القاهرة للأقصر أسعار تبدأ من 1519 جنيها، على أن يتم تعديل حجز الرحلة مقابل 200 جنيه وفي حال التخلف عن السفر يتم دفع 300 جنيه، على أن تكون قيمة الإسترداد هى 250 جنيه.

ووفقا للطيران المدني، فإن يكون البيع والسفر للعروض الخاصة بدءا من 15 يناير21 حتى 28 فبراير21 وبالنسبة للأطفال يحتسب ثمن تذكرتهم بما يعادل 75% من السعر الاساسي لتذكرة طيران البالغين، أما الأطفال الرضع يحتسب ثمن تذكرتهم ​بما يعادل 10% من السعر الاساسي لتذكرة البالغين.

كما يجب أن تستخدم مقاطع التذكرة بالتسلسل المصدر به التذكرة، وأن هذا العرض خاضع لعدة شروط تتعلق بالمقاعد المتاحة و المخصصة لهذا العرض، وأخيرا مصر للطيران تحتفظ بحق تغيير أسعار العرض دون اشعار مسبق ​​​.