«ارسم مستقبلك بنفسك».. 5 كتب تساعد في تنمية مهارات الطلاب

أزمة جائحة كورونا أضفت كآبتها على كل شيء، حتى إجازة منتصف العام التي اعتاد الطلاب فيها عمل برنامج خاص للتنزه، سواء في الأندية أو المصايف، إلا أن الإجازة الحالية ألغيت بسبب الجائحة، ومعها امتحانات منتصف العام.

ويقدم «الوطن»، مجموعة من كتب تطوير مهارات الذات، يمكن للطلاب قرائتها خلال فترة إجازة منتصف العام، ومن الممكن أن تساعدهم في تطوير أنفسهم، والتخطيط الأفضل لمستقبلهم.

العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي

يعد وأحد من أفضل كتب تطوير الذات، وأقيمت حوله العديد من الدورات في العالم، وتخطت مبيعاته الملاين، ويتحدث عن 7 عادات، أو بالأحرى أولويات في الحياة، حال اتباعها تسهم في تحسين معيشة الشخص على مختلف المستويات.

العادة الأولى: أن يكون الشخص مبادرا في حياته، والأخرى تتحدث عن التخطيط وأهميته، أما الثالثة فهي عن كيفية تحديد الأولويات، وضرورة التمسك بالمهم أولا، أما الرابعة فتناقش قيادة العلاقة الناجحة، التي تجعل من الجميع فائزين وناجحين، والخامسة توضح ضرورة فهم الآخرون أولا، أما السادسة تتناول التعاون وأهميته، والسابعة تركز على ضرورة شحذ المهارات دائما.

كتاب العادة الثامنة

للمؤلف الأمريكي ستيفن كوفي، ويعد استكمالا للكتاب السابق، ويتكون من 15 فصلا، تتحدث عن موضوعات عدة، منها الرضا والشغف، ويذكر أن تلك العادات لم تصبح خيارا، بل أصبحت في عصرنا هذا أولوية.

كيف تؤثر في الآخرين وتكسب الأصدقاء

الكتاب للأمريكي ديل كارنيجي، ويتحدث عن الطرق المُثلى للتعامل مع الناس، من خلال عدد من النصائح التي يحكي فيها عن خبراته وبعض تجارب الآخرين، وكانت أحد أهم تلك النصائح: هي «لا تلوم الناس بل حاول أن تقبلهم كما هم».

ارسم مستقبلك بنفسك

من كتابة برايان تريسي، المتحدث الحفيزي، مؤلف تطوير ذاتي أميركي، يقدم في الكتاب عددا من النصائح لمساعدة الشياب في بناء مستقبلهم، والتطوير من حياتهم، وكانت أحد الجمل الشهيرة في الكتاب «الطريقة الوحيدة لأن تتنبأ بمستقبلك هي أن تصنعه».

حياتك من الفشل إلى النجاح

من تأليف سيد صديق عبدالفتاح، يتناول الكتاب قصص حياة بعض الأشخاص الذين حولوا فشلهم لتجارب ناجحة، ويتحدث عن كيفية عبور الأزمات ومواقف الفشل.

يحتوي الكتاب على حوالي 49 بابا، من بينهم النبوغ والعبقرية والنشاط والكسل والوقت والاعتزال والموهبة والعزم والاجتهاد، وغيرهم.