«الفاو» تجمع أشهر وجبات العالم في 5 كتب

وجبة تلوَ الأخرى، ويومًا بعد يوم، يسهل الدخول في دوّامة الروتين في الأغذية ونسيان مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب والأغذية الأخرى الموجودة وجميع المنافع الغذائية المختلفة التي تقدّمها، منظمة الأغذية والزراعة الفاو استندت إلى خمسة كتب عالمية في احتفاء بعدد من الوجبات العالمية وتقديم وجبات غذائية ذات قيمة تساوي الوجبات التقليدية في جميع أنحاء العالم.

لذا، إذا كنتم مهتمين بتجربة بعض الأطباق المغذية الجديدة، إليكم خمسة كتب طبخ من منظمة الأغذية والزراعة ستكون بالتأكيد مصدر إلهام لكم حسب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وصفات الأطباق من كينيا

يأخذكم كتاب "Kenyan Food Recipes" (وصفات الأطباق الكينية) في جولة للتعرّف على أفضل أطباق هذا البلد، مع مراعاة مختلف أنماط حياة مجتمعاتها المتنوعة وثقافاتها وتقاليدها الغذائية، وغالبًا لا تستخدم الأسر في كينيا وصفات محددة وقابلة للقياس، ما قد يؤدي إلى إعداد وجبات غير صحيح من المغذيات ويجعل من الصعب تقييم تغذية السكان ككل، ولهذا السبب أعدّت منظمة الأغذية والزراعة كتاب طبخ لتوثيق هذه الوصفات المشتركة، مع تفصيل المكوّنات وأساليب التحضير والأحجام وذلك من أجل نشر هذه المعارف المحلية وتعزيز التغذية المجتمعية. ويجمع هذا الكتاب 142 وصفة بدءًا من عصيدة الكاسافا (Uji wa Muhogo) وصولاً إلى طبق الدجاج المطهي (Inghokho)، فيجد الجميع ما يناسبه.

نكهات من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

يضمّ كتاب "Health, Knowledge and Flavours" (الصحة والمعارف والنكهات) المليء بالوصفات المذهلة، مجموعة مختارة من الوصفات من بلدان مختلفة من أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي. وتُظهر الأطباق الواردة في هذا الكتاب التي تعدّها تقليديًا النساء معارفهنّ المذهلة بالأغذية المحلية وقيمتها الغذائية. ويرمي أيضًا هذا الكتاب إلى الاعتراف بمساهماتهنّ في تغذية الأسر وتأثيرهنّ عليها. ويجمع هذا الكتاب وصفات تقليدية من السلفادور إلى سانت لوسيا، ومن باراغواي إلى بيرو، مع حلويات مثل الخروب وكعكة الموز أو الأطباق الرئيسية مثل سمك التروت مع الكريمة المصنوعة من حبوب الترمس.

وصفات من الجبال

تحتضن الجبال مجموعة متنوعة من الأغذية، من البطاطس إلى الكينوا والفطر التي غالبًا ما يتم إنتاجها على المنحدرات الشديدة وفي ظروف مناخية قاسية. ويقدّم في كتاب "Mountain recipes: Cooks in high places" (وصفات جبلية: طهاة في أعلى القمم) أفضل 30 وصفة من مسابقة اليوم الدولي للجبال لعام 2019 التي أقامتها منظمة الأغذية والزراعة وأمانة الشراكة من أجل الجبال للمساعدة في الترويج لمنتجات الجبال وقيمتها التغذوية. ويتكوّن هذا الطبق التقليدي من فول الجوملا، وهو نوع من الأغذية لدى السكان الأصليين مرتبط بثقافة وديانة سكان وادي سنجا. ويحمل فول الجوملا علامة الشراكة من أجل الجبال التي تحكي قصة المنتَج والمنتِج وتسعى إلى زيادة دخل المزارعين في المناطق الجبلية النائية.

استمتعوا بالبقول

البقول كثيرة ومتنوعة ومغذية للغاية، بدءًا من العدس إلى الحمص، والفاصوليا من نوع بورلوتي، وصولًا إلى البازلاء السوداء. ويحتوي كتاب "The Pulses: nutritious seeds for a sustainable future" (البقول: بذور مغذية لمستقبل مستدام) على أكثر من 30 وصفة أعدّها بعض من أشهر الطهاة في العالم، ويبدأ الكتاب بشرح الأسباب التي تجعل من البقول نوعًا مهمًا من الأغذية: فهي مليئة بالبروتينات والألياف والمغذيات الدقيقة، وبصمتها الكربونية منخفضة، ويمكن الحصول عليها عمومًا بسهولة وبكلفة منخفضة. ويشرح الكتاب خطوة بخطوة كيفية طهيها، والأمور التي ينبغي تذكرها والتوابل والأدوات التي يجب استخدامها. وأخيرًا، يأخذ الكتاب القارئ في رحلة حول العالم مبيّنًا له كيف تتناسب البقول مع تاريخ كلّ من الأقاليم وثقافتها، ويزور 10 طهاة من بين الطهاة المعروفين دوليًا خلال تسوّقهم لشراء البقول. ويقوم كل طاهٍ بإعداد أطباق سهلة ومشاركة أفضل الأسرار، فلم لا نعدّ الأطباق معهم!

ولائم الكينوا

فطائر مقلية مصنوعة من الكينوا؟ بودينغ الكينوا والتفاح؟ أو حتى مشروب الكينوا، حيث يجمع كتاب International Cookbook for Quinoa (كتاب الطبخ الدولي للكينوا) بين العديد من الوصفات التقليدية والمبتكرة ليقدم أكثر من 60 طبقًا مختلفًا. والكينوا عنصر رئيسي في توفير التغذية للعديد من العائلات في جميع أنحاء العالم، فهي مليئة بالبروتينات والأحماض الأمينية، وهي جيّدة للأشخاص الذين يتبعون نمطًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا تامًا. وهي أيضًا مصدر ممتاز للحديد ومضادات الأكسدة. وتتمتع الكينوا عند زراعتها بقدرة كبيرة على التكيّف، فهي تنمو في مجموعة متنوعة من المناطق ويمكنها تحمّل درجات الحرارة العالية جدًا والمنخفضة جدًا.