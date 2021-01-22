أسرة «عروس الجنة» تكشف التفاصيل: سقط عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11

كشفت أسرة الفتاة روان محمد عامر 18 عاما، والتي راحت ضحية سقوط مخلفات بناء عليها من أعلى ونش أثناء نقلها من الطابق الحادي عشر، تفاصيل الواقعة، مؤكدين أنهم سمعوا المسؤول عن الونش يؤكد أنه به عطل وسيتسبب في كارثة كان نتيجتها مصرع الفقيدة التي كانت في مقتبل حياتها وتخطو أولى خطواتها في الجامعة بالفرقة الأولى بإحدى الكليات.

الحزن خيَّم على منطقة شارع المستشارين بالفلل عقب الحادث على فقدان الشابة روان والتي لقبها العشرات من الأهالي بـ«عروس الجنة».

والدة الضحية قالت إنها فقدت قلبها وحياتها مع فقدان ابنتها الكبرى التي رزقت بها بعد 8 سنوات زواج، مشيرة إلى أنه قبيل الحادث نزلت روان لشراء بعض الاحتياجات لها، حيث سبقت شقيقتها التي نزلت وراءها لتعود الشقيقة تصرخ لما أصاب الفقيدة، حيث سقط عليها مخلفات البناء التي كانت تنقل بونش للدور الحادي عشر في البرج المجاور لمنزلهم في الفلل ببنها.

وأضافت الأم أنها قبيل الحادث كانت قد تحدثت مع أحد القائمين على عملية نقل المخلفات بالونش بسبب أن الرتش والتكسير المنقول والأحجار التي كانت ترفع بالونش تسببت في تلف الغسيل الخاص بها وخلال هذه المحادثة سمعت أحد العاملين يؤكد أن هناك عطلا في الونش وأنه غير مسؤول عما سيحدث لو انهارت المخلفات على أحد وقد حدث وراحت بنتي الضحية، مطالبة بالقصاص لروح ابنتها من المخالفين وخاصة صاحب البرج والشقة والذين خالفوا قرار وقف البناء والمعمار.

فيما اتهم والد المجني عليها مجلس مدينة بنها بالتقاعس عن ممارسة دوره في الرقابة على وقف البناء وفق قرارات الدولة، ما تسبب في الحادث، مشيرا في استغاثة بالنائب العام إلى أن ابنته ماتت بسبب الإهمال واستخدام ونش معطل في أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل في وقت غير مسموح له بالبناء.

واتهم والد المجني عليها مالك البرج وصاحب الشقة الذي نقل ابنته للمستشفى وتركها على الباب واختفى، مشيرا إلى أنه عندما ذهب إلى مركز الشرطة اتهمهما في محضر رسمي بالإهمال لأن الونش كان به عيوب مع العلم أن والدتها قبل الحادثة بنصف ساعة تحدثت معهم لإيقاف الونش لأنه كان به عيوب ولم يسمعوا لها وأكملوا العمل، ما أدى إلى وفاة ابنته «عروس الجنة».

وأضاف: عندما ذهبت إلى النيابة فوجئت بأن المحضر الذي تم كتابته داخل المركز لم يسند الاتهام لهما ولكنه اتهم البواب وعامل الونش فقط، مطالبا بحق ابنته من المتسببين الحقيقيين في الواقعة، مشيراً إلى أنه أثناء خروج ابنته من مسكنها سقطت عليها مواد البناء على الرغم من تحذير أحد العمال لصاحب العقار بأن «الونش» غير مضبوط.

وأوضح أنه رزق بابنته روان بعد زواج 8 سنوات، معتبراً أن الإهمال وتقاعس المسؤولين هو ما تسبب في وفاتها، وطالب بحق ابنته، التي حرم منها.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من الرائد أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة «روان محمد عامر»، 18 عاما، جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، أودى بحياتها.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء، كان يحملها «ونش» مثبت في الطابق الـ11 بأحد الأبراج المجاورة للمنزل محل إقامتها، بمنطقة الفلل في مدينة بنها، وأثناء خروجها من مسكنها الموازي للعقار، سقطت عليها مواد البناء التي أودت بحياتها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 475 لسنة 2021 إداري مركز بنها، للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.