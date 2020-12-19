مصرع ضابط شرطة بحادث انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

شهد الطريق الحر بنها - شبرا مصرع ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته بسبب السرعة في نطاق قرية مشتهر مركز طوخ اتجاه بنها.

جري نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وانتظار المعمل الفني لفحص السيارة وبيان صلاحيتها الفنية.

تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي في اتجاه بنها بطريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن وفاة الملازم أول السيد عابد محمد، 23 عاما مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

جرى نقل جثة المتوفي لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.