وفاة الفنانة ميرا نجمة المسلسل الأمريكي LOST

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنانة الكرواتية ميرا فورلان، التي اشتهرت بدور المرأة الفرنسية في المسلسل الأمريكي الشهير LOST، ومسلسل babylon5.

ميرا توفيت عن عمر ناهز 65 عاما في العاصمة زغرب

غرد الكاتب والمؤلف الأمريكي مايكل سترازينسكى عبر صفحته الرسمية بتويتر، صباح اليوم، معلنا خبر وفاة ميرا عن عمر ناهز 65 عاما، وسرد في تغريدته عن حبه وولعه الشديد بها أثناء قيامه باختيار بتأدية دورها في مسلسل babylon في عام 1998.

ميرا اشتهرت بتقديم دور المرأة الفرنسية في مسلسل لوست

ميرا ولدت 7 سبتمبر 1955 في زغرب بكرواتيا لعائلة فكرية وأكاديمية تضم عددا كبيرا من أساتذة الجامعات في زغرب، والدتها يهودية الديانة والدها لديه جنسيتين سلوفانية وكرواتية.

تخرجت فورلان من أكاديمية الفنون المسرحية في زغرب وحصلت على شهادة جامعية في المسرح، وظهرت في التلفزيون والأفلام اليوغوسلافية في الثمانينات، كما قدمت أغنيات للسينما في الأعمال التالية.. فيلم Twice Born (2012 فيلم عام 1995 My Antonia فيلم When Father Was Away on Business 1985 فيلم 2010 Cirkus Columbia فيلم Turneja (2008.

يعد أشهر أدوارها هو تقديم شخصية ميشيل روسو أو المرأة الفرنسية في المسلسل الأمريكي الشهير lost الذى عرض خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وحقق شعبية هائلة في كافة قارات العالم وحاز على أكثر من 20 جائزة من جوائز الايمي.

حازت ميرا على عدد من الجوائز أبرزها من مهرجان بولا للفيلم هو أهم المهرجانات السينمائية في دولة كرواتيا عامي 1982 و1986 كما حازت على جائزة عام 2013 من مهرجان السينما الجديدة لدول البلقان.