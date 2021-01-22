لـ«أئمة الأوقاف».. كيف تحصل على منحة الماجستير والدكتوراه المجانية؟

يتطلع الكثير من أئمة وزارة الأوقاف والعاملين بها، لزيادة درجاتهم العلمية، ما دفع الـوزارة للإعلان عن منحة الماجستير والدكتوراه المجانية، لأئمة المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة.

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة، فإنه يمكن التقدم للحصول على منحة الأوقاف من خلال استمارة رسمية عبر موقعها الرسمي «أوقاف أون لاين»، من خلال عدد من الخطوات.

طريقة التقديم لمنحة الماجستير والدكتوراه المجانية

أولا: اختر تبويب الحصول على استمارة التقديم للأئمة لمنحة الماجستير بجامعة عين شمس.

ثانيا: يكتب الاسم وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لذلك.

ثالثا: لابد من تدوين وكتابة تاريخ التعيين والرقم القومي.

رابعا: تضاف خانة الوظيفة.

خامسا: لابد من كتابة المؤهل الدراسي والتقدير ورقم الهاتف والإدارة التابع لها، وأخيرا اسم المديرية التي يعمل بها.

مكان الحصول على منح الماجستير والدكتوراة

وقررت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية لأئمة الأوقاف والعاملين بها بجامعة عين شمس، وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الوزارة والجامعة.

وتخفض جامعة عين شمس مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة 50%.

شرط الحصول على المنحة

وكانت وزارة الأوقاف قد وضعت شرطا أن يسجل الإمام في تخصص آخر غير الذي حصل فيه على الدكتوراه، وكذلك الأمر بالنسبة للماجستير، تشجيعا للأئمة والعاملين بالوزارة على مزيد من البحث العلمي، ويمكن بشرط ألا يكون مسجلا في أي جامعة أخرى في الوقت ذاته.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، فتح باب التقدم للعاملين بها والجهات التابعة لها، من الشباب الفاعل، وذوي القدرات القيادية، ممن تنطبق عليهم الشروط، للحصول على منح الماجستير لمدة عام، في إحدى الجامعات البريطانية.

ونوهت «الأوقاف» إلى أن منحة الماجستير لمدة عام تتم في مجالات بعينها، وهي «الزراعة – فن العمارة – دراسات ثقافية – تطوير الأعمال – هندسة التعليم – المالية - جغرافيا – بيئة – لغة (قوانين) التاريخ – حقوق الإنسان – الخدمات اللوجستية – إدارة وسائل الإعلام – مجال الاتصالات – علوم طبية - العلوم الصحية – تكنولوجيا».

وحدد بيان وزارة الأوقاف، شروطا للتقديم للمنحة، منها خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن عامين، وشهادة الجامعة، وشهادات الدرجات «المرحلة الجامعية – الدراسات العليا»، وتقديم ما يثبت حصول المتقدم على أي من المزودات البرمجية للغة الإنجليزية، اعتبارا من أكتوبر 2017، ولن يلتفت لاجتياز أي منها قبل هذا التاريخ، وشهادة تزكية من رؤساء العمل أو الأساتذة الأكاديميين للمرشحين، والتفرغ التام لاجتياز الماجستير، وجواز سفر ساري المفعول، أو بطاقة هوية وطنية.