وزير الأوقاف: منح الناخب صوته لمرشح لا ينفع الوطن تقصير في حق دينه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا نفرق بوضوح شديد بين عملية النأي بالمساجد عن أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية أو الانحياز لصالح حزب أو مرشح، وهو ما أكدنا عليه مراراً، وأكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات من ضرورة عدم إقحام دور العبادة أو استخدامها بأي صورة في عملية الدعاية الانتخابية.

وأضاف "جمعة"، في بيان له، أننا "نفرق بوضوح بين ذلك وبين تأكيدنا الدائم على أن المشاركة الإيجابية المتمثلة في إدلاء الناخب بصوته في الاستحقاقات الوطنية والدستورية واجب وطني ولون من ألوان التعبير عن قوة الانتماء الوطني".

وتابع أن صوت الإنسان أمانة يجب عليه أن يمنحه لمن يرى أنه الأقدر على خدمة الوطن، مشيراً إلى أن الناخب الذي يمنح صوته لشخص ما ويرى أن غيره أنفع للوطن وأقدر على خدمته فقد قصر في حق نفسه ووطنه ودينه، لأن ذلك كله يحتم عليه العمل على تمكين الأقدر على خدمة وطنه ، نحكم على الظاهر المعاين بشواهده في خدمة الوطن والله يتولى الضمائر والسرائر، نسأل الله العظيم أن يهيئ لمصر وأهلها من أمرهم رشدا وأن يحفظها وأهلها من كل سوء ومكروه.

إجراء انتخابات النواب على مرحلتين.. 14 محافظة في الأولى و13 في الثانية

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.