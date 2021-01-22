وفاة استشاري بالتأمين الصحي بالمنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور نبيل محروس الاستشاري في هيئة التأمين الصحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية أثناء خضوعة لبروتوكول وزارة الصخة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية، وفاة «محروس» في بيان لها جاء فيه، "تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة دكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي والذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

علي صعيد متصل، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور محمود كشك الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفي الباجور للعزل الصحي .

وأكدت مصادر بمديرية الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور محمود كشك ظل مصابًا بالفيروس لمدة 25 يومً داخل العزل وتوفي أول أمس بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفي العزل بالباجور.

ونعي العشرات من أصدقاء وطلاب الدكتور بجامعة المنوفية، الفقيد، راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

تأتي وفاة الدكتور "كشك" بعد 24 ساعة من وفاة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية السابق التي توفي في المستشفي متاثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وواصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الانخفاض بمستشفيات العزل الصحي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حيث شهدت المستشفيات خروج المثير من المصابين خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المصابين أو المشتبه في إصابتهم اللذين يذهبون إلي المستشفيات المخصصة للفرز والعزل بالمحافظة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد انخفضت خلال الأيام الماضية، وبدأ الضغط ينخفض علي مستشفيات العزل بالمحافظة، مضيفا أن الذروة انتهت في المحافظة، وستنخفض الأعداد أكثر مع نهاية الشهر الجاري.