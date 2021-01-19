تعليم المنوفية تعلن بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية «ISEF»

شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية، وقائع بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية «ISEF» - معرض العلوم والهندسة وذلك بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والتي جرت فعالياتها بنظام «أون لاين»، نظرًا لدواعي فيروس كورونا المستجد.

وقال «سويد" أن اليوم سيجري تقييم المشروعات التي تقدم بها الطلبة بعدد 44 مشروعًا من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وعدد 11 مشروعًا من إدارة شبين الكوم التعليمية على أن تستكمل عملية التقييم غدًا وبعد غد، وذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وعلي صعيد متصل، تفقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللجنة المشكلة قطعتى أرض فضاء بقرية كفرعشما التابعة لمركز ومدينة الشهداء، لمعاينة عدد من المواقع ومطابقة الدراسات التي تم إعدادها علي أرض الطبيعة لإمكانية إستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي القرية .

وشارك في الجولة، الاستاذ مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ورئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

كما تفقد السكرتير العام قطعة أرض بناحية دناصور وذلك لتنفيذ مقترح مقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخصوص انشاء توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحى بدناصور والتي تعمل بسعة 15 الف م3/ يوم، مضيفًا أن قري مركز الشهداء ستشهد تطوراً كبيراً في شتي المجالات من مرافق عامة مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي بجانب الخدمات العامة والمنشأت الصحية .

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود لبدء تنفيذ ما تم إعداده من دراسات وخطط علي ارض الواقع، موضحا بأنه تم الأخذ في الإعتبار بالأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم .