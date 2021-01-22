إزالة 250 إشغال طريق وضبط مقاهي مخالفة خلال حملة موسعة بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، اليوم الجمعة، حملة موسعة للمرور على المقاهي بنطاق المدينة، وذلك استجابة لشكاوى تلقتها الوحدة من المواطنين، لتضررهم من بعض المقاهي بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 250 مخالفة إشغال طريق، بمناطق «بشارع المحكمة، شارع بور سعيد، وأحمد عرابي»، وكذلك التحفظ على عدد 32 «شيشة»، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم «الشيشة» بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بإشرف خالد الزقم نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة المتعدية على الطريق، لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وأبو حمص، اليوم، حملات إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 214 عبارة عن 169 إشغال بشارع الروضة والصدر والأوتوبيس وعبدالسلام الشاذلي والجمهورية والحبروك والكورنيش بدمنهور.

كما تم إزالة 45 حالة إشغال، بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبو حمص.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، حملات مكثفة على الكافتيريات والمقاهي المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدة المحلية بمركز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات عن ضبط ومصاردة 163 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات عبارة عن (43 بكفر الدوار- 50 الدلنجات- 70 كوم حمادة) وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.