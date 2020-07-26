وفاة رئيس قسم إشغالات دسوق خلال حملة إزالة

توفى إبراهيم فتح الله، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، خلال مشاركته في حملة لإزالة التعديات.

وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، وفاة رئيس قسم الإشغالات خلال مشاركته في الحملة، مشيرة إلى أنه سقط مغشيًا عليه، وجرى نقله إلى مستشفى دسوق العام، حيث توفى قبل وصوله إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وعلى الفور انتقل اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى المستشفى، وتبين وفاة رئيس قسم الإشغالات، ونعت الصفحة الرسمية لمجلس المدينة، الفقيد الذي توفي أثناء عمله، ومن المقرر أن يشارك رئيس المدينة وقياداتها، في تشيع جثمانه لمثواه الأخير.