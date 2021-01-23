أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 23-1-2021

تهتم ربات المنازل بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، ولذا ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الخضروات مثل الخيار والجزر والفاصوليا والملوخية، إضافة إلى أسعار الفاكهة مثل اليوسفي والفراولة والبرتقال والموز، اليوم السبت الموافق 22 يناير الحالي.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخيار

جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الكوسة

اختلف متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيها باختلاف النوع.

سعر المانجو

جاء متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ8 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ12 جنيها.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة لـ10 جنيهات.