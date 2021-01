«ملجأ بعد الهزائم الكبرى».. ترامب يلعب الجولف في أول ظهور (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الأولى بعد تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وهو يمارس «الجولف» رياضته المفضلة، وذلك في منتجع «مارالاجو» بولاية فلوريدا، الذي انتقل إليها الأربعاء الماضي، ويخطط لقضاء فترة ما بعد الرئاسة فيها.

ونشرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية مقطع فيديو يظهر فيه ترامب وهو يرتدي قبعته الرياضية الحمراء الشهيرة، المدون عليها «إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وتظهر مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، حيث يقضي يومه الأول كمدني إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي قضى بها أيامه كرئيس.

وأشارت صحيفة «ذا إندبندنت» في تقرير لها أن الجولف يعتبر ملجأ لـ «ترامب» بعد الهزائم الكبرى، عندما تم الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، أمضى ترامب يومين في لعب الجولف بنادي ترامب الوطني للجولف في ستيرلينج بولاية فيرجينيا، بينما شوهد وهو يلعب الجولف في النادي الخاص به بعد انخفاض مؤشرات نجاحه في الانتخابات، والتقط صورة مع عروس كانت تحتفل بزفافها في ذلك الوقت، وحيا الحضور الذين صفقوا والهتاف له.

Former President Trump golfs on first full day out of office pic.twitter.com/z1G3GZDWPZ