«ملجأ بعد الهزائم الكبرى».. ترامب يلعب الجولف في أول ظهور (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الأولى بعد تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وهو يمارس «الجولف» رياضته المفضلة، وذلك في منتجع «مارالاجو» بولاية فلوريدا، الذي انتقل إليها الأربعاء الماضي، ويخطط لقضاء فترة ما بعد الرئاسة فيها.

ونشرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية مقطع فيديو يظهر فيه ترامب وهو يرتدي قبعته الرياضية الحمراء الشهيرة، المدون عليها «إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وتظهر مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، حيث يقضي يومه الأول كمدني إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي قضى بها أيامه كرئيس.

وأشارت صحيفة «ذا إندبندنت» في تقرير لها أن الجولف يعتبر ملجأ لـ «ترامب» بعد الهزائم الكبرى، عندما تم الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، أمضى ترامب يومين في لعب الجولف بنادي ترامب الوطني للجولف في ستيرلينج بولاية فيرجينيا، بينما شوهد وهو يلعب الجولف في النادي الخاص به بعد انخفاض مؤشرات نجاحه في الانتخابات، والتقط صورة مع عروس كانت تحتفل بزفافها في ذلك الوقت، وحيا الحضور الذين صفقوا والهتاف له.

Former President Trump golfs on first full day out of office pic.twitter.com/z1G3GZDWPZ — The Hill (@thehill) January 21, 2021

وغادر ترامب العاصمة واشنطن للمرة الأخير كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، قبل ساعات من أداء جو بايدن اليمين الدستوري في مبنى الكابيتول، وأصبح ترامب الرئيس الأمريكي الأول منذ 150 عاما الذي يغيب عن مراسم تنصيب خليفته، ولكنه تمنى له التوفيق لإدارة الرئيس الجديد في آخر كلمة ألقاها في قاعدة قاعدة «أندروز» المشتركة متجهًا إلى فلوريد.

وقال ترامب: «أتمنى للإدارة الجديدة حظًا ونجاحًا كبيرًا، أعتقد أنهم سيحققون نجاحًا كبيرًا.. أعتقد لديهم الأساس للقيام بشيء مذهل».

وعلى الجانب الآخر يخطط مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اسئناف محاكمة عزل ترامب على خلفية تشجيع الحشود على اقتحام مبنى الكونجرس، في السادس من يناير الجاري.