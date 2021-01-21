ديمقراطي: أتباع ترامب شخصيات ضالة.. وتخوفات من عودته مجددا للرئاسة

قال ناجي مطش، الكاتب والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي، إنه قدم تقريرا للحزب الديمقراطي يطلب منهم الحذر خلال فترة الرئاسة الحالية التي تقدر بـ4 سنوات فالرئيس الأسبق دونالد ترامب قد يعود في الانتخابات الرئاسية المقبلة وليس من خلال أحزاب وسينزل مستقل من خلال تكوين منظمة أو حزب جديد له يساعده على العودة مرة أخرى إلى الرئاسة وسيسانده الملايين الذين صوتوا في الانتخابات المنتهية في نوفمبر الماضي، موضحا أن كل الجهود المبذولة في الدولة حاليا من جانب المؤسسات هي منعه من تولي أي منصب فيدرالي أو ترشيح نفسه مرة أخرى، فإذا لم يحدث ذلك فإن ترامب سيعود مرة أخرى.

أتباع ترامب أشكال ضالة

وأضاف مطش خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أحداث 6 يناير التي اقتحم فيها أنصار ترامب الكونجرس لن تتكرر مرة أخرى ويتم حاليا البحث عن المتهمين بالاقتحام للقبض عليهم من خلال خاصية التعرف على الوجه، و«أتباع ترامب أشكال ضالة»، موضحا أنه يشفق على المجتمع بوجدهم فيه، مؤكدا على أن هناك تواطؤ من بعض المسؤولين ومن بينهم مسؤول في ولاية نيو مكسيكو، وتم القبض عليه دون الإعلان عن اسمه، ووكالة المخابرات الداخلية فتحت 10 تحقيقات حول أحداث السادس من يناير لأن الدرس كان قاسيا جدا على المجتمع الأمريكي، وتم الكشف عن قوائم كان من المفترض من خلالها اغتيال رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي والجمهوريين الذين لم يدعموا ترامب، وهذا أمر خطير جدا.

وتولى أمس 20 يناير الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ أمريكا بعد الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب الذي تميز بتصريحاته شديدة اللهجة وإبرام الصفقات أكثر من تعامله السياسي.