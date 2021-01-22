«مياه المنيا»: تدريب 350 مسؤولا على إجراءات السلامة والصحة المهنية

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أهلت ودربت 350 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالفروع ومواقع العمل والمحطات خلال عام 2020.

وأوضح «الشهاوي» أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين على كيفية التعامل مع مخاطر تسرب الكلور، والدخول في الأماكن الضيقة والمغلقة، والتعرف على أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، باستخدام معدات الإطفاء، بفروع «العدوة، ومغاغة، وسمالوط، وبني مزار، ودير مواس».

تأهيل العاملين ومسؤولي السلامة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تأهيل العاملين ومسؤولي السلامة والصحة المهنية، ساهم في حصول عددا من محطات المياه والصرف الصحي والشبكات على شهادة T.S.M (الإدارة الفنية المستدامة)، ومنها: «محطة مياه الرحمانية - محطة مياه السلام، محطة معالجة تانوف».

وأكد المهندس ياسر الشهاوي، أن رفع كفاءة قدرات العاملين وتطوير الأداء، لاسيما في مجال السلامة والصحة المهنية، يأتي ضمن توصيات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال «الشهاوي» إنه يتم تنفيذ خطط للتدريب العملي والنظري في مواقع العمل، مع ضرورة وأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية، للحفاظ على العنصر البشري والمادي.

تجهيز دورة فني وأخصائي

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أنه جاري حاليا تجهيز دورة فني وأخصائي، وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، لعدد 50 فنيا من مواقع عمل مختلفة بالشركة، لتأهيلهم للعمل كمسؤولين للسلامة والصحة المهنية، في مواقع عملهم، واعتماد الشهادات عن طريق المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.

ونوه رئيس الشركة، إلى أنه في إطار التطوير والاستفاده من الخبرات كافة، فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أجرت صيانة ومليء ما يقرب من 300 جهاز إطفاء بمختلف مواقع الشركة، بواسطة الورشة الفنية لصيانة أجهزة الإطفاء بجميع أحجام طفايات البودرة والمنشأة حديثا بمحطة رفع شاهين بالمنيا، لتخدم جميع فروع الشركة، بالإضافة إلى تجهيز بعض المحطات بنظام الإطفاء التلقائي والغمر بثاني أكسيد الكربون، لحماية اللوحات الكهربائية والمحولات من مخاطر الحريق.

وأضاف المهندس ياسر الشهاوي، أنه تجهز كبسولات الكلور للقضاء على تسريبه، حال حدوثه في بعض المحطات (العرين القبلي بملوي - مياه التل دير مواس)؛ لتجنب أي مخاطر ناتجة عنه.