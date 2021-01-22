زوجة أشرف مصيلحي تنفي إصابته بورم في المخ: أجرى عملية وحالته جيدة

نفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، ما تردد من أنباء عن إصابة زوجها بورم في المخ استدعى احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وقالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن مصيلحي أجري عملية جراحية، أمس الخميس، لإزالة مياه من منطقة رفضت تحديدها، مضيفة أن حالته الصحية جيدة ومن المقرر مغادرته للمستشفي، غدًا السبت.

وأكدت «الصيفي» عدم صحة ما أثير بشأن إصابة زوجها بورم في المخ، مؤكدة أنه محتجز حاليا بغرفة عادية وليست العناية المركزة كما أشيع مؤخرًا.

ويُعرض للفنان أشرف مصيلحي حاليا مسلسل «جمال الحريم» الذي يشارك في بطولته إلي جانب كل من نور اللبنانية، خالد سليم، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، حازم سمير، إسلام جمال وكوكبة من النجوم، من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة «سينرجي».