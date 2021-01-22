تغطية ترعة كفر رجب بكفر شكر بتكلفة 3 ملايين جنيه

تابع اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بهندسة رى كفر شكر، التي تستهدف تغطية ترعة كفر رجب داخل الكتلة السكانية بطول 300 متر، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بحضور محمد غنيم، نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى.

وقال «رفعت» إنه تم القيام بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في منطقة السوق العمومي بالمدينة، وعدم افتراش الباعة بالطريق العام، والتزامهم بالأماكن المخصصة لهم، وكذلك رفع كافة المخلفات والقمامة من السوق والمنطقة المحيطة حفاظًا على البيئة والمنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشارك في الحملة إدارة الإيرادات والنظافة والمتابعة والإشغالات.

وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات متابعة الأسواق في كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة، بهدف التزام جميع الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم الخروج عنها، لعدم التسبب في تعطيل حركة المرور وتسهيلاً على حركة سير المواطنين.

وقامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر ببدء تنفيذ أعمال حل مشكلة تسرب المياه الجوفية وغرق عمارات طراد النيل بالمدينة التي استمرت قرابة 20 عامًا، وتعاقب على هذه الأزمة العديد من المحافظين ورؤساء مجالس المدن دون حلول سوى تصريحات ووعود فقط، حتى قام اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بعرض مشكلة الأهالى على اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الذي بدوره تفقّد على الفور موقع تسريب وتراكم كميات المياه أسفل العمارات السكنية بشارع طراد النيل بالمدينة لاتخاذ إجراءات حل المشكلة مع الجهات المعنية المختصة لحماية المواطنين من كارثة مرتقبة ومنع مصدر تراكم كميات المياه.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه جارٍ معالجة مصدر تسريب المياه أسفل العمارات السكنية، من خلال تغيير خطوط المياه والصرف المتهالكة والقديمة وإجراء صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لكافة العمارات.

وأوضح رفعت، في تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء خطوط صرف جديدة وصب غرف الصرف وتغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم لحل المشكلة حلاً نهائيًا بتوجيهات محافظ القليوبية، الذي تدخل فور علمه بالمشكلة لأن أهالي تلك العمارات عانوا من تلك المشكلة سنوات عديدة، وذلك بهدف راحة وخدمة المواطنين وحفاظًا على حياتهم.

فيما عقد اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، اليوم، اجتماعًا تحضيرًا، بحضور ممثلي من جمعية «أضواء المستقبل» لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل» برعاية وزارة البيئة، وذلك لزراعة 1000 شجرة بمدينة الخصوص.

كما تم عقد اجتماع تنسيقي، بحضور ممثلين من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وشركة غاز مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنسيق الأعمال للخطة الاستثمارية للعام الحالي، ولعدم تعارض الأعمال.

وتابع رئيس المدينة أعمال النظافة اليومية بالشوارع، وتم إزالة جميع التراكمات ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والجانبية، والانفاق بالمدينة، بحضور حنفي موسى، وهاني عبد السميع، نائبى رئيس المدينة.