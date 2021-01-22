إنشاء 100 بئر و 18 خزانا لحصد مياه الأمطار في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إنشاء عدة مشروعات، ضمن مشروع «حياة كريمة» بمطروح، من بينها إنشاء 100 بئر للاستفادة من مياه الأمطار وتطهير 20 ألف متر مكعب من الآبار الرومانية، وتطهير 1000 متر مكعب من آبار نشو، وإنشاء 18 خزان لجمع مياه الأمطار بالتجمعات السكانية.

وتابع شعيب، اليوم الجمعة، المشروعات التي يجرى تنفيذها في قرى المرحله الثانية على أرض محافظه مطروح، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» لتطوير عدد من القرى على مستوى الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك وفق مخطط الدولة لتطوير القرى والبنية التحتية والخدمات الأساسية بها، خاصةً مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ورصف الطرق وغيرها للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وقال المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمطروح، إن نصيب محافظه مطروح في المرحله الثانيه للمبادرة يشمل 6 قرى وهي السلام، وفوكة، وحلازين، وكشوك عميرة، وشماس والمراقي، وسيتم بها أعمال التطوير، وفقا لكل قطاع من القطاعات الحدمية على حدة.

وأضاف أن قطاع الصحة سيتم إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة عدد 5 وحدات صحيه، وتشمل رفع كفاه 4 وحدات صحية، بالإضافة إلى إنشاء وحده صحية جديدة بقريه كشوك عميرة، وإنشاء وحده صحية جديدة بقرية فوكة بدعم من محافظة مطروح.

وأشار إلى أنه في قطاع الصرف الصحي، مُستهدف استكمال أعمال الصرف في أربع قرى، التي بدأت المرحلة الأولى منها، وفي قطاع المياه سيتم إنشاء 4 محطات تحلية جديده قدره 100 متر مكعب/ يوم، في أربع قرى، ومد شبكة مياه بطول 3 كيلو متر بقريه السلام، وتطوير شبكه الري بقريه المراقي، وإنشاء محول كهرباء جديد لمحطة تحلية مياه البحر بشماس.

وتابع، «في قطاع الكهرباء مستهدف تركيب 4 محولات كهرباء وأعمدة جديدة بأربع قرى، ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكة وحلازين وكشوك عميرة، كما يجرى إنشاء ملعب خماسي جديد نجيل صناعي فى قريه السلام.

ولفت إلى أنه في قطاع التعليم جارى رفع كفاءة 3 مدارس وإحلال وتجديد 3 مداس، ورفع كفاءة 6 مدارس فصل واحد، كما سيتم رصف عدد من الطرق بالقرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة.