تولى مهمات في حرب العراق ..تعرف على وزير الدفاع الأمريكي الجديد

صادق مجلس «الشيوخ» الأمريكي بالأغلبية، اليوم، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع، وصوت 93 من السناتورات في المجلس لصالح تعيين أوستن، مقابل رافضين اثنين فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبتعيينه وزيرا للدفاع يصبح أوستن أول أمريكي من أصل أفريقي يترأس وزارة الدفاع.

ونرصد أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الأمريكي الجديد « لويد أوستن»:

- يبلغ من العمر 67 عامًا.

- خريج أكاديمية «ويست بوينت» لسلاح الجيش الأمريكي.

- التحق أوستن بالمؤسسة العسكرية في عام 1975.

- تولى أوستن في عام 2010 قيادة القوات الأمريكية في العراق.

- تم تعيين أوستن في ديسمبر 2011 نائبا لقائد أركان القوات البرية.

- ترأس أوستن «القيادة الوسطى الأمريكية» المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط «سانتكوم» بين عامي 2013 و2016.

- تولى أوستن أبرز المهمات العسكرية في حربي العراق وأفغانستان، فضلا عن عمليات الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، ولعب دورا مركزيا في وضع استراتيجية محاربة التنظيم.

- أحيل أوستن إلى التقاعد عام 2016

- بعد تقاعده شغل أوستن مقعدا في مجلس إدارة شركة «رايثيون» العملاقة لإنتاج الأسلحة.