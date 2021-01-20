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عاجل.. «البنتاجون» ترفض طلب ترامب بتنظيم عرض عسكري لوداعه

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سحر المكاوى
02:57 م | الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب

ترامب

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، رفض طلب ترامب بتنظيم عرضٍ عسكري كبير لوداعه، اليوم، وفقا لقناة «سكاى نيوز» عربية.

وأضافت المصادر أنّ فريق ترامب تواصل مع وزارة الدفاع، من أجل إقامة القوات المسلحة الأمريكية عرضا عسكريا كبيرا في قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند، إلا أن الوزارة لم توافق على طلب ترامب.

وتابعت بأن القيادة العسكرية، قررت الاكتفاء بمراسم متواضعة لوداع ترامب نظرا للوضع الأمني ووباء كورونا.

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