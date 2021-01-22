والد ضحية البناء المخالف: «عايز حق بنتي.. مش بطلب تعويض من حد»

قال محمد عامر، والد «روان» ضحية البناء المخالف في القليوبية، إن زوجته هاتفته لتخبره بسقوط مخلفات بناء على ابنتهم أدت إلى إصابتها بنزيف في المخ، ما أضطر والدتها للذهاب بها إلى مستشفى الجامعة: «روان بنتي كانت عروسة في الصف الأول الجامعي ونازلة تودي ورق لصاحبتها، وراحت لقدرها».

معاد البناء كان مخالف

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن صاحب الشقة قام بإلقاء الفتاة أمام المستشفي وهرب، بعدما قام باصطحابها للمستشفى وتركها ليذهب ويستكمل البناء المخالف: «معاد البناء كان مخالف».

مطلبتش حاجة ولا عايز تعويضات من حد

وأوضح، أنه قام بتحرير محضر بما حدث، وطالب من وكيل النيابة حق ابنته من صاحب البرج المخالف وصاحب الشقة الذي قام باصطحاب ابنته للمستشفى: «مطلبتش حاجة ولا عايز تعويضات من حد، أنا عايز حق بنتي علشان محدش يتعرض تاني لموقف زي ده».

وطالبت أسرة الشابة روان محمد عامر، 18 سنة، الشهيرة بـ«عروس الجنة»، التي راحت ضحية الإهمال إثر سقوط مخلفات بناء عليها، بإعادة فتح التحقيق في الواقعة وتقديم المتهمين الحقيقيين للعدالة، وليس البواب وعامل الونش، اللذين قُدمَا كـ«كبش فداء» لصاحب العقار والشقة محل الواقعة، مؤكدين أنهما المتهمان الحقيقيان، كما أكدت الأسرة على عدم قبلوها العزاء في ابنتهم لحين القصاص من القاتل الحقيقي، على حد قولهم.

وكانت «روان»، الشهيرة بـ«عروس الجنة»، لقت مصرعها إثر سقوط مخلفات بناء من أعلى الطابق الـ11 من العمارة المجاورة لمنزلها بمنطقة «الفلل» بمدينة بنها، أثناء مرورها مصادفة.