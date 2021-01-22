عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: «ترامب» خلق الأكاذيب للفوز بالانتخابات

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الفترة الخاصة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كانت غير مألوفه لدى الكثير من المواطنين الأمريكان واستمرت طيلة 4 سنوات، وشهدت «مهزلة» كما رأى وسمع العالم كله، حيث أنه وبالرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه حاول طيلة الفترة الماضية الاستمرار في اختلاق الكذب والفوز في الانتخابات.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه ومع سوء الأوضاع في أمريكا جراء مطالبات «ترامب» لأنصاره باقتحام الكونجرس الأمريكي والقيام بأعمال شغب على مستوى الولايات كافة، تخلي عنه أقرب الأقربين له وكان أبرزهم مايك بنس، ورئيس المجموعة الجمهورية في مجلس الشيوخ والكثير من الجمهوريين الحقيقيين.

وأوضح، أن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد كان يحضرها الملايين من المواطنين الأمريكان، بخلاف حضور الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين في تلك الاحتفاليه لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، ولكن وبسبب دونالد ترامب تحولت واشنطن إلى سكنة عسكرية، بسبب محاولاته لقلب نظام الحكم، والذي سيتم محاسبته عليها فيما بعد.

وأكد أن «ترامب» اعتقد في أحدى الفترات أنه يستطيع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية كما كان يدير بعض شركاته، ومن طالبهم ترامب باقتحام البيت الأبيض ليسوا المتعلمين أو المثقفين من صفوف الشعب الأمريكي، ولكنهم نسبة من المهمشين والفقراء في أمريكا: «الجمهوريين الطبيعيين كانوا دائما مختلفين مع ترامب، وكان هناك خلاف داخلي دائم بين الديمقراطيين والجمهوريين، ودائما ما يحدث تداول سلمي للسلطة، وترامب لم يكن له أي حقوق ».

«الديمقراطية هتفرم ترامب»

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى أن المؤسسات الأمريكية والدولة أقوى من ترامب، ولن يكون له مستقبل سياسي حتى وإن قام بإنشاء حزب: «الديمقراطية هتفرم ترامب».