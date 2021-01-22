محاكمة كاملة.. «النواب» سيرفع مساءلة ترامب إلى «الشيوخ» الاثنين المقبل

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي تشاك شومر، اليوم، أن مجلس «النواب» سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل.

وقال شومر، إنه تحدث مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أبلغته أن مواد المساءلة سترسل إلى الشيوخ الاثنين المقبل.

من جانبها، أوضحت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم، أن شومر، أشار إلى أنه ستكون هناك محاكمة كاملة.

ويواجه ترامب اتهاما بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى «الكونجرس» في 6 يناير، الجاري، فيما كان أعضاء «الكونجرس» مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وجاء إعلان شومر، ليؤكد رفض الديمقراطيين، طلبا من زعيم الجمهوريين في مجلس «الشيوخ»، ميتش ماكونيل، بتأجيل محاكمة عزل ترامب إلى منتصف فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، اعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم، أن إدارة بايدن تواجه، بعد يوم واحد فقط من بداية تنصيبها، أول وأكبر اختبار لها في مجال السياسة الخارجية ويأتي في نفس الملف الذي تعثرت فيه الإدارة السابقة لمدة 4 سنوات، وهو بشأن روسيا.

وأشارت فاينانشيال تايمز»، في تقرير، إلى أن «البيت الأبيض»، أعلن أمس الخميس، تلبية لتعهدات الحملة الانتخابية لـ«بايدن»، عزمه تمديد اتفاقية الحد من الأسلحة النووية بشكل مباشر مع روسيا قبل موعد انتهائها رسميا في فبراير المقبل، وهو ما عارضه الرئيس السابق دونالد ترامب منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن دعوة بايدن لتمديد اتفاقية «ستارت الجديدة» لمدة 5 سنوات جاءت بينما أدان المسؤولون الجدد في واشنطن ما اعتبره المحللون من أكثر الأعمال العدوانية المناهضة للغرب في الكرملين منذ سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».