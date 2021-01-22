رانيا الغباشي أول مصرية تفوز بجائزة «ستيفي» لفئة صناعة السيارات

قالت رانيا الغباشي أول وأصغر مهندسة ميكانيكة مصرية وأفريقية وعربية تفوز بجائزة «ستيفي» للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات، متفوقة على 1500 مهندسة من 33 دولة في العالم، إنها تخرجت من جامعة المنوفية، وبعدها واجهتها صعوبات متعلقة بعدم قبولها في عدد كبير من فرص العمل بسبب أنها أنثى، لكنها بدأت العمل في مصنع لصناعة الألواح المعدنية، مشددة على أن العلم ليس حكرا على أي جنس.

وأضافت «الغباشي» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc»: «عندما كنت في الجامعة شاركت في مسابقة عالمية، حتى نكون مؤهلين لتصنيع سيارة سباق تتكون من مقعد واحد فقط، وكان ذلك في عام 2013، وعندما تخرجت بدأت في البحث عن فرص عمل، وكنت أول مهندسة أعمل في شركة استشارات هندسية لميكانيكا التصميم وخدمات الهندسة العكسية وتصميم وصيانة بعض قطع الغيار».

وتابعت، أن هناك بعض الأدوات التي تساعدها في عملها، ومنذ عام التحقت بمصنع عالمي للسيارات من أجل توطين صناعة بعض قطع الغيار في مصر، إذ تبلغ نسبة التوطين في السيارات الملاكي 45%: «نحاول زيادة المكون المحلي وتوسيع الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر».

وأشارت، إلى أن المنافسة بين المتسابقات في مسابقة «ستيفي» كانت شديدة، إذ قدمت مشروعاتها التي نفذتها بالتعاون مع الفريق لكن دورها فيها كان رئيسًا ومهمًا للغاية، وبعدها قُبلت للمشاركة في المسابقة، ثم حصلت على المركز الأول بعد ذلك، بالرغم من أنها لم تكن تتوقع أن تفوز، لكنها كانت قررت أن تخوض المنافسات.

ولفتت، إلى أن معظم منافساتها كن من مديرات الشركات وكانت أعمارهن تفوقها كما أنهن قدمن مشروعات رائعة للغاية استطاعت على إثرها أن تحصل على المركز الأول.