"معلومات الوزراء" يحصل على جائزة ستيفي للابتكار في إدارة التكنولوجيا

حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ.

يأتي ذلك تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك".

وتعتبر جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" إحدى برامج جوائز ستيفي المتعددة، والتي يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال.

لتحميل برنامج في خدمتك:https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.shakwa