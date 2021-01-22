جونسون: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا

حذر مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، في ندوة عبر الإنترنت من أن سلالة جنوب إفريقيا يمكن أن تجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية بنسبة 50 في المائة. بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

في اللقطات التي حصلت عليها MailOnline ، قال إن السماح للمتغير ليصبح السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة يمكن أن يدمر حملة التطعيم في بريطانيا ويعيد البلاد "إلى المربع الأول".

وحذر رئيس الوزراء من أن المتغيرات الجديدة للفيروس تشكل خطرا جسيما.

وقال جونسون إنه مستعد لاتخاذ "مزيد من الإجراءات" لتشديد الضوابط على حدود بريطانيا لمنع سلالة جنوب أفريقية من الوصول إلى البلاد، والتي قد لا تستطيع اللقاحات مواجهتها.

ويجتمع الوزراء الأسبوع المقبل للنظر في شرط أن يخضع الوافدون إلى بريطانيا للحجر الصحي في الفنادق.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "قد نحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لحماية حدودنا".

قال جونسون إن حوالي 5.4 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح، وتم إجراء إعطاء 400 ألف جرعة من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية للبريطانيين.

مع انخفاض معدلات الإصابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدأت حالات العلاج في المستشفيات في التلاشي، وكان جونسون ومستشاروه العلميون يجدون صعوبة في التحذير من أن معدلات الوفيات لا تزال مرتفعة وأن الفيروس لم يكن تحت السيطرة.

وقال كريس ويتي ، كبير المسؤولين الطبيين: "إذا استغل الناس هذه اللحظة واعتقدوا أن الأمر قد انتهى، فسوف نعود إلى ورطة عميقة". وقال إن المستشفيات تتعرض لضغوط شديدة والوضع "محفوف بالمخاطر للغاية".

اعترف باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين، بوجود "الكثير من عدم اليقين" حول البيانات، لكنه قال إنه "من الواضح أن هناك مخاوف" من أن السلالة الجديدة تبدو أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكًا.

وحذر مات هانكوك، وزير الصحة، في ندوة عبر الإنترنت من أن سلالة جنوب إفريقيا يمكن أن تجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية بنسبة 50 %.

وقال إن السماح لهذه السلالة في الانتشار في المملكة المتحدة يمكن أن تدمر حملة التطعيم في بريطانيا ويعيد البلاد "إلى المربع الأول".