«التنسيقية» أطلقت مبادرات لدعم المجتمع في مواجهة «كورونا».. وساندت المتضررين

لم يقتصر دور «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، على العمل السياسى فقط، ولكن امتد إلى العمل المجتمعى كإطلاق المبادرات المواكبة للظروف والمتغيرات التى تطرأ على المجتمع، التى ظهرت جلياً فى الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل جائحة «كورونا»، حيث أطلقت مبادرة «البالطو الأبيض»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، لتقديم الخدمة الطبية فى مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك فى المراحل المقبلة لمواجهة الفيروس.

معاونة الجيش الأبيض بتوفير 10 آلاف متطوع من «الطب والصيدلة» وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة

وأكدت «التنسيقية»، فى مبادرتها أن المواجهة تستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو فى حالة تجهيز مستشفيات ميدانية فى المراحل اللاحقة بعد انتهاء فترة الطوارئ، وبعد استنفاد الغرض من المبادرة، بعودة الجامعات للعمل، سيتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتناناً لقيمة وأهمية التطوع فى مراحل الأزمات، وتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة بطاقات الشباب فى خدمة وطنهم.

كما أطلقت مبادرة «تحدى الخير» بين أعضاء التنسيقية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة غير المنتظمة، موضحة أن المبادرة جاءت إيماناً من «التنسيقية» بالدور الاجتماعى لشباب الأحزاب والشباب السياسى فى وقت الأزمات، التى يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافاً خلف الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة.

وفى تلك المبادرة، بدأ قطار التحدى من 50 شنطة من الاحتياجات والسلع الأساسية حتى وصل إلى «1200 شنطة» .

وفى مبادرة أخرى أطلقتها، بعنوان «سجل الأطقم الطبية حول العالم.. بطولات فى مواجهة جائحة كورونا بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية»، تأتى هذه المبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعمهم من مختلف دول العالم. وأوضحت أنه تضامناً مع جهود الأطقم الطبية فى مسئوليتهم، فإن «التنسيقية» تدعو شعوب العالم أفراداً ومؤسسات وقوى سياسية وحزبية للمشاركة فى التعبير عن مساندتهم وتقديم التقدير لهم فى هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.. ولم تنسَ «التنسيقية» أبناء شهداء الأطباء بكورونا، من مبادراتها، فأطلقت حملة بعنوان «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.