محافظ بني سويف يتابع الإجراءات التنسيقية المنفذة للدفع بخطة الرصف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، الموقف التنفيذي لنشاط الرصف للعام المالي الحالي، والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية، التي وفرت اعتماداتها عن طريق وزارة التخطيط، وتبلغ 114 مليون جنيها، لرصف وإعادة رصف 68 طريقا وشارعا، بأطوال تصل إلى 63 كيلو مترا، تشمل مراكز ومدن المحافظة كافة.

وأكد المحافظ، ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا، مطالبا بتحييد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ، لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة، للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال، يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور.

ونوه «غنيم» إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة، بأهمية تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

من جانبه، أشار السكرتير العام، إلى أنه تم عقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي القطاعات والمرافق المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والتليفونات ورؤساء الحدات المحلية، في حضور المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، وعزة علي خالد، مدير عام التخطيط والمتابعة؛ إذ تم بحث الإجراءات التنسيقية بين المسؤولين المعنيين لإقرار خطة الرصف للعام الحالي، ضمن خطة وجدول زمني متفق عليه، توفيرا للجهد والوقت.

وأوضح اللواء جمال مسعود، أنه وبحسب التقرير الذي عرضه المهندس ناصر فراج، بشأن الموقف التنفيذي، طرحت أعمال الخطة من خلال عمليتين، بحيث تشمل الأولى مراكز الفشن وببا وسمسطا، والأعمال المشتركة بينها والمراكز المجاورة، فيما تتضمن الأخرى مراكز: «بني سويف، وببا، وناصر»، والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها، وجارى حاليا إسناد العمليات للجهات المنفذة.