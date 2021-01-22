لأول مرة.. أبناء عمرو دياب يشاركونه الغناء على المسرح في دبي

شارك عبدالله وكنزي أبناء الفنان الكبير عمرو دياب والدهم الغناء على المسرح فى استاد دبي أثناء حفله الغنائي المقام حاليًا إحتفالًا بألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» والذى طرح منذ ايام قليلة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى يظهر فيها عبدالله وكنزي مع والدهم فى حفل غنائي عام وذلك بسبب تواجدهم حاليًا فى دبي.

وتم تقديم «دياب» على المسرح على نغمات أغنية قمرين والتى أطلقت عام 1999 بسبب ولادتهم.

وكانت تنوعت أسعار تذاكر حفله في دبي وهي: الفضية: 4 تذاكر بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 550 درهما إماراتيا، الذهبية: 4 تذاكر بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 665 درهما إماراتيا، VIP: تذكرتان بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 875 درهما إماراتي.

ووضعت الجهة المنظمة للحفل عددًا من الشروط القاسية من أجل حضور الحفل من قبل الجماهير المصرية والعربية المتواجدة في دبي، وهي إرتداء قناع الوجه إلزامي في جميع الأوقات وسيتم فحص درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم رفض الدخول إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 37.2 درجة مئوية.

وتضمن ألبوم عمرو دياب الجديد 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة، وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التي كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم»

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير»

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما»

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير»

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل»

وانا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي»

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل»

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».