مساعد رئيس الوزراء: جهود مواجهة كورونا تسير بشكل «أفضل من المتوقع»

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن الجهود العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد تسير حتى الآن بشكل أفضل مما كان متوقع.

لقاحات كورونا

وأضاف «الجوهري»، خلال نشرة «آفاق مستقبلية» الصادرة عن «مركز المعلومات» خلال شهر يناير الجاري، أن أغلب التوقعات كانت تُرجح اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الربع الأول من عام 2021، ولكن بالفعل تم الكشف عن أكثر من لقاح في نهاية عام 2020، وبدأت بالفعل توزيعه واستخدامه قبل بداية عام 2021.

الحد من تفشي كورونا

وتطرق مساعد رئيس الوزراء، إلى أسعار النفط والبترول على المستوى العالمي، وربط معدلات استهلاكه خلال عامين 2021 و2022 زيادة أو انخفاضاً بمدى قدرة الحكومات على الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على التحديات المرتبطة بالعمليات اللوجستية الخاصة بتوزيع اللقاح، خاصة في الدول الاقتصادية الكبرى، واتساع نطاق انتشاره ليصل إلى أماكن متفرقة من العالم.

ولفت إلى أن تعافي الطلب العالمي على النفط ما يزال بطيئاً خلال عام 2021، لافتاً إلى أنه أمر متوقع بلا شك؛ حيث يتسبب فيروس كورونا المستجد في إضعاف الاقتصاد العالمي، في ظل فرض قيود في عدة ارجاء من العالم.

توقعات تعافي النفط

وتابع: «تأسيساً على ذلك، تشير التوقعات إلى استمرار هذا التباطؤ في ارتفاع معدلات الطلب على النفط خلال النصف الأول من عام 2021، على أن يصل ذروته في النصف الثاني من العام نفسه، مع اتساع نطاق وصول اللقاح إلى أماكن متفرقة على مستوى العالم».

واستطرد: «من المرجح أن يسجل متوسط إجمالي الطلب على النفط حالي 97 مليون برميل يومياً خلال عام 2021 بزيادة قدرها 7.7% عن المستويات المسجلة في 2020، أما عن عام 2022؛ فمن المتوقع استمرار تعافي الطلب العالمي ليرتفع مرة أخرى بحوالي 3 ملايين برميل في اليوم، ليسجل 100 برميل يومياً بدلاً من 99.5 برميل يومياً، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق عليه.