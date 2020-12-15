"معلومات الوزراء": مصر الثانية عربيا في "مؤشر أفضل الدول 2020"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020"، واستعرض أبرز نتائج التقرير من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ إذ سلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدما ملحوظا.

وأوضح التقرير، أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية، وقدرتها على مواكبة التغيير، ودفع عجلة التنمية، وفقا لـ "مؤشر أفضل الدول 2020".

كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019"، واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبا للشركات متعددة الجنسيات.

وسلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في أفريقيا 2020"، الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية؛ إذ اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم في القارة، فضلا عن احتلال الشباب المصري المركز الأول في معدل إنتاجية العامل.

كما ركز التقرير على شغل القاهرة المركز الـ28 في مؤشر "المدن الأفضل للأعمال الحرة"، والـ4 في تكلفة المعيشة، ومتوسط أسعار أماكن المعيشة، والـ8 في أماكن العمل المشتركة في المؤشر الصادر عن كارفون ويرهاوس، أبريل 2020.

أما في مجال الطاقة فقد صنف مؤشر "التحول في مجال الطاقة 2020"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مصر في المركز الـ84، بمجموع نقاط 49.1% في 2020؛ إذ يقيم المؤشر أداء الدول طبقا لمحورين؛ أداء نظام الدولة، والاستعداد للتحول.