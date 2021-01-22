عضو «شباب الأحزاب»: الاختلاف وقبول الآخر سبب التميز

قال طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «التنسيقية» كالحجر الذى أُلقى فى المياه الراكدة فحرك كل ساكن وأشعل روح الحماس والتنافسية بمفاهيم جديدة وسياسة واضحة مبنية على التشارك والاختلاف وقبول الآخر.

كيف أسهمت «التنسيقية» فى دعم الحياة السياسية؟

- لا شك أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحدثت فارقاً خلال وقت قصير فى الحياة السياسية والشارع المصرى، كانت وما زالت كحجر أُلقى فى المياه الراكدة فحرك كل ساكن وأشعل روح الحماس والتنافسية بمفاهيم جديدة وسياسة واضحة مبنية على المشاركة والاختلاف وقبول الآخر، وربما كان هذا هو سبب التميز والاختلاف أن يكون قوامها ما بين المؤيد والمعارض الحزبى والمستقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الذين يتحاورون ويتناقشون ويختلفون فيما بينهم على طاولة واحدة، ولكنهم يتفقون جميعاً على قاعدة مشتركة وهى المصلحة العليا للوطن.

هل ستكون التنسيقية بديلاً عن الأحزاب؟

- تنسيقية شباب الأحزاب منذ بدايتها وما زالت هدفها تقوية الحياة الحزبية وتدعيمها بالكوادر التى تفرزها يوماً بعد يوم، ولعل ذلك كان واضحاً وضوح الشمس باختيار عدد من كوادر التنسيقية الحزبيين فى عدد من المناصب التنفيذية والتشريعية.

ماذا قدمت «التنسيقية» بعد 3 سنوات من تأسيسها؟

- قدمنا خلال 3 سنوات 6 نواب للمحافظين يقدمون أداءً راقياً فى سابقة لم تحدث منذ زمن بعيد، بأن يكون السياسى تنفيذياً يملك الوضوح فى الغاية والوسيلة ولديه القدرة على التنفيذ والتواصل مع المواطن البسيط، وأيضاً عدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام لا يكلون ولا يملون من أجل أن يكون لدينا إعلام هادف يهتم بتطوير البنيان ويبرز إنجازات الدولة فى تطوير البنية، ثم يأتى 5 فائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر تجدهم حاصلين على درجات علمية مرموقة ومتخصصين فى كل الملفات ومحمّلين بكثير من الخبرات التى تجعلهم جديرين بالثقة فى تأدية مهامهم، ولم يتوقف هذا النجاح عند هذا الحد بل وجدنا ثقة القيادة السياسية ممثلة فى اختيار 5 أعضاء آخرين ضمن المعيّنين من السيد رئيس الجمهورية بالمجلس ذاته وهذا شرف لا يضاهيه شرف.

التشارك والتفاهم

لقد ظهر التشارك والتفاهم والمفهوم الجديد للسياسة التى تتبناها التنسيقية بشكل جلى فى غرفة العمليات التى أطلقتها التنسيقية لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.