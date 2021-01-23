أول قرار في رئاسة بايدن.. دلالات وقف بناء الجدار بين أمريكا والمكسيك

قرار سريع اتخذه جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أقل من 24 ساعة على توليه رسميا، حيث أصدر قرارا بوقف العمل على بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يعد أحد أهم قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أوضح المتحدث باسم سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، ريني دبليو برونسون، أن وزارة الدفاع تراجع الأمر التنفيذي للرئيس بايدن الذي يدعو إلى وقف البناء، قائلا: «سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأمر التنفيذي، وسنقوم بتنسيق أعمالنا مع وزارة الدفاع وشركائنا في وزارة الأمن الداخلي، ونحن نتبع الاتجاه المنصوص عليه حول تنفيذ الإيقاف المؤقت»، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

الدكتور طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، أوضح أن قرار ترامب ببناء ذلك الجدار ترتب عليه العديد من المشكلات للولايات المتحدة، ما بين عداءات مع دول مجاورة، وانتقادات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أنه تسبب في فصل مئات العائلات عن بعضها البعض، وضع الأطفال في مخيمات وترحيل أسرهم، والقرار في البداية سيتضمن إيقاف التمويل، ويمرر قرار الإلغاء للكونجرس للتصديق عليه.

وأضاف «وهبي» لـ«الوطن»، أن قرار «بايدن» جاء لعدة أسباب من بينها كسر الحدة العنصرية التي تسبب فيها ذلك القرار، حيث عمل على تفضيل الأمريكيين على جيرانهم بالإضافة إلى رغبته في عودة الولايات المتحدة للأميركتين الشمال والجنوب، وتوطيد علاقتها في اتجاه أمريكا الجنوبية التي كانت قد خسرتها في ظل ولاية الرئيس السابق، بما يحقق لها عمق استراتيجي.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الديمقراطيين كانوا يرفضون تلك الفكرة، لأنها تقتطع علاقة واشنطن بأمريكا اللاتينية، كما أنه يحتاج إلى قدر كبير من التمويل، وحينها هدد ترامب أنه سيعلن الطوارئ على المستوى الوطني إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن تشريع للتمويل الحكومي يتضمن تخصيص أموال لتشييد جدار على الحدود الجنوبية.