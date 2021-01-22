بايدن يناقش مع نائبته احتواء أزمة كورونا

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى نائبته كامالا هاريس، اليوم، وناقشا جدول أعمالهما خاصة ما يتعلق بتقديم الإغاثة للأسر العاملة واحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وكان بايدن طرح محاربة تفشي كورونا بين أولويات حكومته، متعهدا باتخاذ إجراءات عاجلة.

من جانبها، أشارت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية قرابة 4 آلاف وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الجامعة الأمريكية، إن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد شهدت خلال أمس الخميس زيادة بواقع 188952 إصابة و3955 حالة وفاة، مقابل 178255 إصابة و4229 وفاة في اليوم السابق.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى25316444 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 422550، بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 15153935.

وفي سياق آخر، اتهم طبيب صحة بشرية عامة في ولاية «تكساس» الأمريكية بسرقة قارورة لقاح مضاد لـ«كورونا»،

وقال المدعي العام لمقاطعة هاريس، كيم أوج، في بيان إن الدكتور، حسن جوكال، متهم بالسرقة من موظف حكومي، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 4000 دولار، فيما أوضح محامي جوكال، أن موكله يتطلع إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبه.

وجوكال متهم بأخذ قنينة تحتوي على 9 جرعات لقاح ضد كورونا في 29 ديسمبر الماضي، خلال عمله في مركز تطعيم في شمال «هيوستن».

وقالت السلطات الأمريكية، إن الطبيب تجاهل بروتوكولات المقاطعة المعمول بها لضمان عدم إهدار اللقاح ولكي يتم إعطاؤه للفئات السكانية الضعيفة والعاملين في الخطوط الأمامية على قائمة الانتظار.

وأضافت السلطات الأمريكية، أن الطبيب أساء استخدام منصبه لوضع أصدقائه وعائلته في الصف أمام الأشخاص الذين خاضوا الإجراءات القانونية ليكونوا هناك، موضحة أن ما فعله الطبيب كان غير قانوني وسيحاسب بموجب القانون.