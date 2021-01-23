برلماني تونسي: 10 سنوات من حكم الإخوان جوعت الشعب.. وتدخلوا في القضاء

قال النائب في البرلمان التونسي، منجي الرحوي، أمس الجمعة، إن 10 سنوات من حكم الإخوان، تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، بعد سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «الرحوي»، في تصريحات لإذاعة محلية، أن الإخوان عملوا كل شئ لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

وأضاف البرلماني التونسي، أن إخوان تونس تدخلوا في القضاء، مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي في تونس مغشوش وملئ بالتحايل والتزوير، وأوضح أن لـ«إخوان تونس» جهازا سريا موازيا.

وشدد «الرحوي»، أن المسألة الأمنية احتكار حصري للدولة ولا يمكن لأي طرف من أي صنف يطرح نفسه كبديل.

واتهم سياسيون تونسيون، إخوان تونس، بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد، على خلفية دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني، إلى أنصار حزب«النهضة» الإخواني للنزول إلى الشارع والتصدي إلى المحتجين وقمعهم، في تصريح اعتبر بمثابة اعتراف نهضوي بامتلاكها ميليشيات.

وقال «الهاروني» في حوار على قناة «الزيتونة» المحسوبة على «إخوان تونس»، مساء الأربعاء، إن الحركة وجهت دعوة لشبابها لمساندة القوات الأمنية ضد المحتجين والمخربين.

ووصف سياسيون ومراقبون تونسيون، تصريح «الهاروني» بـ «الخطير»، لما تضمّنه من تلويح باللجوء إلى العنف في مواجهة المحتجين الذين رفعوا شعارات مناوئة لـ«إخوان تونس» خلال المظاهرات، وتحريضا على حرب أهلية.

وأعاد تصريح «الهاروني» إلى الأذهان، الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في 9 أبريل 2012، عندما قام حزب «النهضة» الإخواني، بالزج بميليشياته لإجهاض مظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة دعت إلى تنظيمها منظمات غير حكومية، حيث تحركت الميليشيات الإخوانية لقمع المحتجين خلال فترة إشراف القيادي في الحزب الإخواني علي العريض على وزارة الداخلية.