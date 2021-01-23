الجيش الوطني الليبي: اللجنة العسكرية طالبت بخروج جميع المرتزقة فورا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية «5+5»، طالبت خلال اجتماعها في 20 يناير الجاري، بخروج جميع القوات الأجنبية، وجميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وتوقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.

وكانت اللجنة اجتمعت في وقت سابق، بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا.

من جانبه، أكد المحلل العسكري الليبي، شرف الدين العلواني، إمكانية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بحرا أو جوا، شريطة وجود إرادة دولية وعدم حدوث طارئ يؤجل تنفيذ العملية.

وقال «العلواني»، إن المرتزقة الأجانب موظفون تحت سيطرة داعميهم وقياداتهم الخارجية، مضيفا إن عملية إخراجهم ليست بالأمر الصعب إذا ما علمت تلك القيادات أنهم متابعون ومن الممكن اصطيادهم واقتيادهم خارج ليبيا، وفقا لما ذكره موقع «ليبيا 24».

وأشار إلى أن دمج المليشيات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية تنفيذا لاتفاق جنيف يعد حلا مبدئيا يمهد للإسراع بتفكيك تلك المليشيات دون إثارة قلاقل، موضحا أن صمت بعض الأطراف الوطنية الليبية عن شرعنة المليشيات الهدف منه الوصول إلى تشكيل دولة المؤسسات أولا.

وتابع «العلواني» قائلا، إن المعطيات الظاهرة حاليا على السطح تدل على وجود رغبة دولية في السيطرة على الوضع القابل للانفجار بليبيا؛ خشية أن تتحول البلاد إلى قاعدة للإرهاب العالمي، ما يهدد الغرب عموما وأوروبا خصوصا.

وأضاف المحلل العسكري الليبي، أن هناك تغييرا كبيرا وحلحلة متوقعة في المشهد العام بليبيا تقوده الدول الغربية التي توافقت على سياسة تقاسم المصالح فيما بينها.

وأشار العلواني، إلى أن الدول الغربية تعي أهمية الجيش الوطني الليبي، وكيف أنه رقم صعب في المعادلة، موضحا، أنه طالما أن الجيش الوطني قوي فلا خوف على البلاد، داعيا الليبيين ودول الجوار إلى الاطمئنان.