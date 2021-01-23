امنحيني معاشي عن مدة اشتراكي في التأمينات يا وزيرة التضامن

كنت أمتلك مطبعة وأعمل فيها ولدي عمال، ونظراً لإصابتي بأمراض سكر وضغط إلى جانب مرض القلب، واضطراري لتغيير 4 صمامات في القلب قررت غلق المطبعة، وجلست في المنزل وكان قد مر عليّ 20 عاماً وأنا أدفع تأمينات، وبعد إغلاق النشاط توجهت إلى مكتب تأمينات أجا، التابع لمحافظة الدقهلية، للحصول على معاشين غير أن ردهم كان «عاوز تقفل اقفل براحتك، لكن مفيش صرف معاش إلى بعد سن الـ65»، وأنا الآن عمري 58 عاما، ولا تسمح حالي الصحية بالعودة للعمل مرة أخرى، ورغم أني تقدمت للقومسيون الطبي من قبل إلا أن الأوراق ضاعت هناك، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن توجيه المسؤولين بمنحي المعاش مراعاة لظروفي الصحية.

الشحات طه مرسي